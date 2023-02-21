Красноярский суд отказал гражданину КНР в передаче ребенка, рожденного суррогатной матерью

Красноярский краевой суд подтвердил законность решения Кировского районного суда, который отказал гражданину КНР в передаче ребенка, рожденного суррогатной матерью. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе красноярских судов.

В прошлом году гражданин КНР Чжан Цзян обратился с иском в Кировский райсуд. В нем он просил признать его отцом ребенка, рожденного суррогатной матерью, и передать ребенка ему на воспитание. Суд эти требования отклонил, отметив в своем решении, что «биологическое родство истца с ребенком не является безусловным основанием для удовлетворения иска». «Представленный договор между суррогатной матерью и Чжан Цзянем, согласно экспертизе, является поддельным. Все договоры заключались с организацией Perfect Fertility Center CO LTD (PFC) и фирмой «Дидилия», — говорится в сообщении пресс-службы.

В своем решении суд указал, что истец не представил доказательств того, что ему, либо его супруге была показана такая процедура как суррогатное материнство, а заключение эксперта о том, что Чжан Цзянь является биологическим отцом ребенка свидетельствует лишь о том, что «для создания эмбриона был использован его биологический материал, сведения о доноре ооцитов в материалах дела отсутствуют».

Похожее дело рассмотрел Сосновоборский суд в октябре 2022 года. Гражданин КНР Ло Лэй также просил передать ему ребенка, рожденного суррогатной матерью, но получил отказ. На рассмотрении красноярских судов находится еще ряд аналогичных исков.

В декабре 2020 года красноярские следователи заявили о раскрытии криминальной схемы торговли младенцами. Ее предполагаемым организатором, по данным силовиков, являлся директор центра сопровождения суррогатного материнства «Дидилия» Станислав Гончаровский. Его помощниками в бизнесе стали супруга и трое знакомых. По данным следствия, участники преступной группы подыскивали женщин, готовых за деньги выносить ребенка для иностранцев. Матерям обещали заплатить по 850 тыс. руб.

Для проведения процедуры ЭКО женщин отправляли в Камбоджу. Всю беременность женщины проживали у себя дома и за несколько недель до родов приезжали в Красноярск. После выписки суррогатные матери оставляли младенцев в роддоме. Предварительно они оставляли своим красноярским «кураторам» доверенность, уполномочив представлять их интересы в госорганах. «Женщины, родившие детей, записали себя их матерями в свидетельстве о рождении. То есть в соответствии с семейным законодательством РФ у них возникли родительские обязанности»,— пояснили в региональном управлении Следственного комитета. Правоохранители возбудили ряд уголовных дел о торговле детьми (ст. 127.1 УК РФ).

Как рассказали в краевом суде, через фирму «Дидилия» суррогатными матерями по подобной схеме были рождены 20 детей. 17 из них находятся в детских домах, трое под опекой приемных семей.

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Илья Николаев