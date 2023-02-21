Брак при ремонте дорог в Удмуртии снизился на 33%

Семиступенчатый контроль при проведении ремонта дорог в Удмуртии и гарантии на пять лет вместо прежних четырех позволили снизить брак на 33%. Об этом на заседании постоянной комиссии госсовета республики по бюджету заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев. Заседание прошло под председательством руководителя комиссии Наиля Мухамедзянова, сообщает пресс-служба госсовета.

По словам господина Горбачева, в 2022 году в республике было отремонтировано 115 объектов общей протяженностью почти 131 км, из них — 14 региональных объектов протяженностью 53 км, шесть объектов отремонтированы в Ижевске, восемь — в Сарапуле, семь — в Можге.

Необходимость повышать качество ремонта дорог обусловлено также вступившим в силу в 2021 году новым госстандартом, в соответствии с которым, колейность тоже относится к гарантийному случаю.