Авиакомпания «КрасАвиа» планирует в мае выполнить первый международный рейс

Авиакомпания «КрасАвиа» получила иностранный сертификат эксплуатанта для выполнения регулярных коммерческих рейсов в столицу Монголии Улан-Батор, сообщает пресс-служба перевозчика. Еженедельные рейсы по данному маршруту начнутся уже в мае.

«Красноярск – Улан-Батор – это первое международное регулярное направление КрасАвиа, и мы надеемся, не единственное», – прокомментировал генеральный директор авиакомпании Андрей Егоров.

Осенью прошлого года авиакомпании присвоен международный код IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) – KV, который необходим для идентификации воздушного перевозчика, его пунктов назначения.

Предполагается, что также будет реализована двухсторонняя стыковка рейсов между Улан-Батором и Кызылом через Красноярск.

100% акций АО «КрасАвиа» принадлежит Красноярский край. Авиапарк компании составляет 24 самолета и 18 вертолетов. В 2022 году ею перевезено 412 тыс. пассажиров, что 35% больше года ранее. Маршрутная сеть компании насчитывает 33 регулярных направления.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова