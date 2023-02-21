В Калмыкии отпраздновали начало весны и Новый год по лунному календарю

Национальный праздник Цаган Сар, посвященный началу весны и Новому году по лунному календарю, отпраздновали в Калмыкии. В Центральном хуруле республики «Золотая обитель Будды Шакьямуни» прошел первый торжественный молебен, сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Следующая фотография 1 / 5 Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Фото: пресс-служба Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

По обычаю богослужение началось в 3:00 ночи. Монахи и прихожане молились богине Окон Тенгри. В предрассветные часы был проведен ритуал подношения баль (специальные подношения из теста). Монахи в момент обряда читали молитвы с просьбой устранить все препятствия, болезни и несчастья, увеличить продолжительность жизни живых существ.

«Монашеская Сангха Центрального хурула поздравляет всех жителей нашей республики с приходом Белого месяца, которого все очень ждут и связывают с ним свои надежды на лучшее и светлое», — сообщает пресс-служба Центрального хурула Калмыкии.

Цаган Сар является одним из буддийских ритуальных праздников и включает элементы шаманизма. Название праздника происходит от монгольских слов цагаан — белый и сар — месяц. Изначально торжества были связаны с производством молочной продукции, но в средневековье смысл изменился. Сегодня символическое значение Белого месяца заключается в обновлении и очищении.

Анастасия Назарова