Экс-директора ГлавУКС Нижнего Новгорода Сергея Шемчука обвинили во взятке услугой

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» Сергея Шемчука. Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, летом 2021 года руководитель стройзаказчика неправомерно перечислил 10 млн руб. авансом ООО «АВК Групп» за не выполненные работы. Компания занималась реставрацией исторического здания поземельного крестьянского банка на улице Пискунова, в котором располагается Детский дворец творчества имени Чкалова, но так и не завершила этот проект.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2020 года обвиняемый получил взятку в виде погашения подрядчиком его задолженности перед банком в размере 6 млн руб. и за общее покровительство.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга более двух лет рассматривается дело о банкротстве Сергея Шемчука. В феврале 2021 года его банкротство прекращалось после того, как «АВК Групп», получив по переуступке его долг перед банком «Оранжевый», отозвало требование о банкротстве физлица, следует из картотеки суда.

Анастасия Еремина