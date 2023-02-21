В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за снегопадов до 22 февраля

МЧС продлило штормовое предупреждение из-за снегопадов в Свердловской области до 22 февраля. В пресс-службе ведомства отметили, что сильные осадки ожидаются в ночь на среду.

Погодные явления могут осложнить дорожную обстановку, поэтому спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам же советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях

По данным уральского Гидрометцентра, ночью 22 февраля в Свердловской области ожидается -14°…-19°, на крайнем востоке – до -9°. Днем прогнозируется -6°…-11°, на крайнем востоке – до -1°. Ветер восточный, северо-восточный 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.

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