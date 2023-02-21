Путин отменил указ о мерах по реализации внешней политики России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, признающий утратившим силу документ от 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ». Новый указ вступает в силу сегодня, 21 февраля.

В тексте документа отмечается, что решение принято в целях «обеспечения национальных интересов России в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях».

Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса был подписан 7 мая 2012 года. В нем говорилось, что внешняя политика России направлена на обеспечение ее национальных интересов на основе принципов прагматизма, открытости и многовекторности.

В частности, в соответствии с указом МИД РФ и федеральным органам власти было поручено укреплять позиции России как равноправного партнера на мировых рынках, твердо отстаивать центральную роль ООН в мировых делах, активно задействовать различные формы многосторонней дипломатии, включая БРИКС, G20 и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Также внешнеполитический курс РФ был направлен на содействие международным усилиям по противодействию глобальным вызовам и угрозам, включая опасность распространения оружия массового уничтожения, международный терроризм и региональные конфликты.

Милена Костерева