«Хотелось бы верить в голевую феерию»

В рамках одной восьмой финала в Англии на знаменитом стадионе «Энфилд» сойдутся финалисты прошлого сезона — «Ливерпуль» и «Реал Мадрид». А во Франкфурте-на-Майне встретятся «Айнтрахт» и «Наполи». Какие команды являются фаворитами, а какие — аутсайдерами? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов поговорил с комментатором, амбассадором «Лиги ставок» Виктором Гусевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сохацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сохацки, Коммерсантъ

— «Ливерпуль» и «Реал» — вывеска сумасшедшая. Но перед началом встречи в основном говорят о проблемах команд, особенно «Ливерпуля». При этом у британской команды возвращаются в строй ключевые игроки и вроде как победы пошли. Многие считают безоговорочным фаворитом «Реал». В «Лиге ставок», например, на его победу ставят 65% клиентов, а на выход в четвертьфинал в двухматчевом противостоянии — 85% клиентов. Виктор, неужели все так однозначно?

— Наверное, я бы поставил на то, что в итоге «Реал» выйдет в 1/4 финала. Но в сегодняшнем конкретном матче моя ставка была бы на то, что «Ливерпуль» не проиграет. Да, есть проблемы, и это за весь период Юргена Клоппа у руля «Ливерпуля» самый неудачный отрезок. Но выправляется команда: 2:0 у «Эвертона», 2:0 у «Ньюкасла». И потом, конечно, Лига чемпионов — это турнир отдельный совершенно, и команды как-то по-другому на него настраиваются, тем более «Ливерпуль». Не знаю, насколько он думает о том, чтобы преуспеть сейчас в чемпионате Англии, а вот в Лиге чемпионов какие-то шансы есть. Хотя, конечно, даже статистически преимущество у «Реала».

Уже шесть матчей «Ливерпуль» не выигрывает у «Реала», с 2009 года. Я уже не говорю о том, что в прошлом году в финале Лиги чемпионов «Реал» обошел «Ливерпуль». Кроме того, ждали, будет или не будет Карим Бензема, потому что он пропустил матч с «Осасуной», и говорили о травмах. Получили мы заявку на матч «Реала»: Тони Крооса нет, Орельена Чуамени нет — это серьезная потеря. Бензема в составе, поэтому это, конечно, серьезное усиление «Реала», если он не так сильно был травмирован.

— На победу «Ливерпуля» «Лига ставок» дает 2,4, а на победу «Реала» — 3,05. Люди в «Реал» верят, несмотря на то, что это «Энфилд», несмотря на то, что это Лига чемпионов. А что касается забитых мячей, на прошлой неделе их было мало. Кто-то говорит, что в матче «Ливерпуль»—«Реал» будет чуть ли не феерия голевая, а кто-то считает, что максимум два гола. Где правда?

— Хотелось бы верить в голевую феерию, тем более что потенциальные ее создатели в составе «Ливерпуля» есть. А у «Реала» помимо Бензема есть Винисиус Жуниор. И мне вообще очень нравятся ставки на гол конкретного футболиста. Например, когда «Реал» выигрывал у «Эльче» 4:0, Бензема два мяча записал на свой счет. Правда, оба раза с пенальти, но тем не менее. Поэтому я бы поставил на гол Бензема. Травма травмой, но он отдохнул в предыдущем туре, он будет со свежими силами.

— Теперь давайте будем разбираться со второй игрой — «Айнтрахт» и «Наполи». 95% клиентов «Лиги ставок» ставят на то, что «Наполи» пройдет в двухматчевом противостоянии. В том, что эта команда выдаст шоу, я не сомневаюсь.

— Я уверен, что это будет шоу двух команд. Посмотрим на результаты матчей после Нового года: «Айнтрахт» выиграл у «Шальке» 3:0, у «Герты» — 3:0, у «Вердера» — 2:0. «Айнтрахт» на шестом месте в чемпионате Германии. И все брошено на Лигу чемпионов. На стороне «Айнтрахта» опыт, он победитель прошлогодней Лиги Европы, так что свои козыри есть. «Наполи» очень хорош, великолепен: 7 побед подряд, выигрыши в 19 последних матчах. Конечно, есть гиганты — Осимхен, Кварацхелия.

«Наполи» в группе показал потрясающий результат. Там они опередили даже «Ливерпуль», который выиграл пять матчей из шести в группе и все равно оказался на втором месте после «Наполи». Не зря тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер сказал, что у клуба не будет преимущества в агрессии, потому что «Наполи» играет, будучи почти чемпионом Италии, не в итальянский футбол — это и прессинг, и зажигательность, и напор. Поэтому здесь я бы поставил на то, что будут голы и с той, и с другой стороны. И я абсолютно уверен, что это будет веселый матч. И, кстати, он может в результате оказаться даже интереснее, чем «Ливерпуль»—«Реал».

— Надо озвучить сразу коэффициенты, потому что тогда получается тотал больше 2,5. То есть если в матче будет забито три или больше мячей, то коэффициент 1,77 — хороший.

— Да, давайте посмотрим еще на вариант «обе забьют» тоже.

— 1,65 коэффициент на то, что «обе забьют», тоже очень хороший. И мне кажется, что матч может получиться интересным и голевым. Кроме того, 2,9 коэффициент на то, что Кварацхелия забьет.

— Я думаю, что он сделает голевую передачу, а забьет Осимхен.