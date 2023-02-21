Российский параформ осваивает рынок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Участие в мероприятии примут представители федерального и краевого правительства, крупнейших компаний-производителей, потребителей и трейдеров этого инновационного продукта, научных институтов, надзорных ведомств, некоммерческих партнерств и другие эксперты. Партнерами конференции выступили «Метафракс Групп», а также компании «Коммуникации» (входит в группу CREON) и «УралХимСинтез».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ведущие игроки газохимической отрасли обсудят тенденции развития рынка параформальдегида (параформа), вопросы импортозамещения зарубежного параформа отечественным продуктом, перспективы его использования в различных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обработке промысловых сред, регламенты применения дезинфицирующих средств в агропроме, производные параформа в выпуске синтетических смол, а также стандарты и требования к перевозкам опасных грузов.

– В конце 2022 года в Губахе открылось производство параформальдегида – современного продукта, который ранее не выпускался на территории России. Это позволило удовлетворить имеющийся спрос отечественных потребителей параформа и приступить к экспортной деятельности, – отмечает генеральный директор ООО «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев. – При этом мы видим значительный потенциал дальнейшего расширения рынков сбыта параформа как в нашей стране, так и за ее пределами. Особенно перспективным видится использование продукта в сельском хозяйстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Конференция «Параформальдегид 2023» состоится 1 марта в концертном зале отеля «Урал» (ул. Ленина, 58, 2-й этаж). Открытие мероприятия – в 10:00. Участие в конференции бесплатное. По предварительной заявке на конференции можно будет получить образцы готовой продукции с сопроводительной документацией. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в конференции можно по тел. +7 (495) 276-77-88, по электронной почте: pro@communicationz.ru или на сайте: параформ2023.рф

Параформ – твердый продукт в виде гранул, не имеющий ограничений по длительности перевозки и срокам хранения. При его растворении образуется водный раствор формальдегида, который можно использовать для получения многих производных. В Губахе производится параформ высшего сорта, предназначенный для изготовления пластмасс, красок, смол, клеевых составов, изоляционных материалов. Продукт широко применяется в производстве ДСП и МДФ в качестве связующего полимера. Этот же вид предназначен для производства гербицидов в сельском хозяйстве и антисептиков в животноводстве.

ПАО "Метафракс Кемикалс"