Компания «Россети Тюмень» повысила надежность электроснабжения города Покачи

Специалисты компании «Россети Тюмень» в рамках работ по подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду 2023/24 провели плановый ремонт высоковольтной ЛЭП «Прогресс – Аган» в ХМАО-Югре. Этот объект участвует в электроснабжении 16 тысяч жителей г. Покачи, а также двух месторождений нефти - Покачевского и Северо-Покачевского.



В ходе ремонта энергетикам пришлось применять нестандартные решения. В частности, проект предполагал переустановку одной из опор ЛЭП высотой 30 метров, для чего требовались 7 единиц тяжелой спецтехники, в том числе автокран и бурильно-сваебойная машина. Однако задача осложнялась тем, что опора была расположена в заболоченной местности, где почва из-за торфяных отложений не промерзает даже при температуре воздуха до минус 30 градусов.

Для того, чтобы разместить многотонную технику в непосредственной близости от объекта, специалисты энергокомпании использовали металлический настил площадью порядка 100 кв.метров. Вес машин распределился по настилу, их давление на снежно-ледяной покров снизилось, что позволило безопасно и своевременно выполнить необходимые работы.