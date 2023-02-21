Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» отметил свою годовщину запуском собственной линейки напитков

Сеть ресторанов грузинской кухни «Хочу Пури» в честь своей годовщины на гастрономическом рынке Екатеринбурга представила собственную линейку напитков. «Наш первый ресторан открылся в 2019 года. В этом году нам исполняется четыре года. К этой дате мы и приурочили выпуск нашей собственной линейки напитков»,— сообщил собственник Сергей Петрин.

Фото: Предоставлено компанией «ЯсноРестораны»

Фото: Предоставлено компанией «ЯсноРестораны»

Он подчеркнул, что наличие у сети собственной линейки напитков повышает статус ресторанов и является знаком качества на гастрономическом рынке. Пока представлено только два вида напитков, но в будущем планируется расширение списка. В качестве производственного партнера выступила известная компания из Краснодарского края.

В столице Урала работает два ресторана «Хочу Пури» — в ТРЦ «Гринвич» и «Доме печати». Центральные локации и богатый ассортимент меню сделали грузинские рестораны популярными среди жителей и гостей города. Особенность ресторанов в том, что со временем сценарий посещения гостей стал шире. Помимо ресторана на каждый день, гости отмечают здесь свадьбы, дни рождения и небольшие корпоративы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В Екатеринбурге много ресторанов грузинской кухни. Но мы внимательно изучили местный рынок и поняли, что здесь есть место и для нашей Грузии,— признался господин Петрин.— У нас свое прочтение этой кухни. Так, в меню представлено большое разнообразие хинкали — 12 видов, а также множество блюд готовится в дровяной печи. Это одно из наших ключевых преимуществ, поскольку не во всех ресторанах такое предложение грузинских блюд. Важную роль играет атмосфера гостеприимного грузинского дома».

В будущем сеть «Хочу Пури» планируется расширить. Сейчас собственник рассматривает несколько предложений по локализации нового ресторана, в том числе в крупных торговых центрах города. Впрочем, Сергей Петрин подчеркнул, что пока никаких договоренностей о месте расположения нет. В действующих заведениях планируется обновить интерьер и добавить много новых элементов декора, чтобы сделать рестораны еще уютнее. Кроме того, благодаря своему расположению у главной площадки праздника города, рестораны «Хочу Пури» планируют принять участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга. Грузинское гостеприимство идеально для приема большого потока гостей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бренд «Хочу пури» принадлежит федеральной компании «ЯсноРестораны». Всего в портфеле компании представлено восемь брендов. Рестораны по франшизе «Хочу Пури» работают в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, Омске, Перми, Красноярске, Барнауле и Иркутске. В столице Урала франчайзи-партнером является ресторатор Сергей Петрин, для которого этот проект является одним из якорных.

ООО «Гастрономия»

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...