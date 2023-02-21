Ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» отметил свою годовщину запуском собственной линейки напитков

Сеть ресторанов грузинской кухни «Хочу Пури» в честь своей годовщины на гастрономическом рынке Екатеринбурга представила собственную линейку напитков. «Наш первый ресторан открылся в 2019 года. В этом году нам исполняется четыре года. К этой дате мы и приурочили выпуск нашей собственной линейки напитков»,— сообщил собственник Сергей Петрин.



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Он подчеркнул, что наличие у сети собственной линейки напитков повышает статус ресторанов и является знаком качества на гастрономическом рынке. Пока представлено только два вида напитков, но в будущем планируется расширение списка. В качестве производственного партнера выступила известная компания из Краснодарского края.

В столице Урала работает два ресторана «Хочу Пури» — в ТРЦ «Гринвич» и «Доме печати». Центральные локации и богатый ассортимент меню сделали грузинские рестораны популярными среди жителей и гостей города. Особенность ресторанов в том, что со временем сценарий посещения гостей стал шире. Помимо ресторана на каждый день, гости отмечают здесь свадьбы, дни рождения и небольшие корпоративы.

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«В Екатеринбурге много ресторанов грузинской кухни. Но мы внимательно изучили местный рынок и поняли, что здесь есть место и для нашей Грузии,— признался господин Петрин.— У нас свое прочтение этой кухни. Так, в меню представлено большое разнообразие хинкали — 12 видов, а также множество блюд готовится в дровяной печи. Это одно из наших ключевых преимуществ, поскольку не во всех ресторанах такое предложение грузинских блюд. Важную роль играет атмосфера гостеприимного грузинского дома».

В будущем сеть «Хочу Пури» планируется расширить. Сейчас собственник рассматривает несколько предложений по локализации нового ресторана, в том числе в крупных торговых центрах города. Впрочем, Сергей Петрин подчеркнул, что пока никаких договоренностей о месте расположения нет. В действующих заведениях планируется обновить интерьер и добавить много новых элементов декора, чтобы сделать рестораны еще уютнее. Кроме того, благодаря своему расположению у главной площадки праздника города, рестораны «Хочу Пури» планируют принять участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга. Грузинское гостеприимство идеально для приема большого потока гостей.

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Бренд «Хочу пури» принадлежит федеральной компании «ЯсноРестораны». Всего в портфеле компании представлено восемь брендов. Рестораны по франшизе «Хочу Пури» работают в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, Омске, Перми, Красноярске, Барнауле и Иркутске. В столице Урала франчайзи-партнером является ресторатор Сергей Петрин, для которого этот проект является одним из якорных.

ООО «Гастрономия»