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В январе деловая активность росла вопреки низкому потребительскому спросу

Увеличение отмечается в кадрах и инвестициях

Согласно Индексу RSBI, который в январе 2023 года составил 51,7 пункта, деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает умеренно расти, в том числе за счет осторожного движения компоненты Продажи к нейтральной зоне.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Практически все компоненты Индекса продемонстрировали рост или сохранили позиции, близкие к показателям прошлого месяца. Несмотря на то, что компонента Продажи продолжает находиться в зоне спада, ее рост фиксируется уже третий месяц подряд. Рост также был отмечен в компонентах Кадры и Инвестиции, а компонента Кредиты, продолжая удерживать максимальные значения выше нейтральной зоны, в январе незначительно снизилась по отношению к прошлому отчетному периоду.

«Мы отмечаем рост деловой активности МСБ второй месяц подряд, что отражает адаптацию бизнеса. Ситуация с продажами улучшается, но остается сложной, поскольку предприниматели продолжают считать потребительский спрос достаточно слабым. Спрос на заемное финансирование, как для поддержки операционной деятельности компаний, так и для инвестиций в развитие бизнеса постепенно восстанавливается, а также обеспечивается доступностью займов и распространением мер господдержки», - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент - заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия

Основные тренды

Компонента Продажи выросла, вышла на уровни лета и немного компенсировала падение осенью прошлого года, но все еще указывает на спад и проблемы со сбытом во всех ключевых сегментах.

Основным драйвером незначительного повышения Компоненты стало ослабление тенденции к ухудшению ситуации. Так, доля тех, кто отмечает фактическое сокращение объемов реализации, снизилась до 38% на 4 п.п. При этом о росте выручки заявили 14% опрошенных МСБ, что меньше на 5 п.п. показателя прошлого отчетного периода.

Ожидания бизнеса улучшились. Доля предпринимателей, которые опасаются спада объемов сбыта в дальнейшем, в январе составила 28%, что лучше на 10 п.п. по сравнению с декабрем, а доля тех, кто ожидает роста выручки, выросла на 6 п.п. и составила 21%.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия

Компонента Кадры составила 51,7 пункта, что сопоставимо с декабрьскими значениями. Показатели компоненты отражают небольшой рост активности МСБ в части найма персонала.

Об увеличении штата сообщили 10% опрошенных, что меньше на 2 п.п., чем в декабре прошлого года, а доля тех, кто сокращал персонал в отчетном периоде, осталась неизменной и составила 19%.

Небольшой рост компоненты Продаж обусловлен улучшением ожиданий. Так, в ближайшие три месяца набирать новых сотрудников будет 21% опрошенных предпринимателей, что больше на 1 п.п. по сравнению с декабрем, а планы по сокращению персонала есть только у 5% респондентов, что на 2 п.п. меньше, чем месяцем ранее.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия

Компонента Инвестиции немного выросла, продолжая удерживать уверенные позиции в зоне роста.

О наращивании инвестиций в отчетном периоде сообщили 20% опрошенных МСБ, что сопоставимо с декабрем прошлого года. О снижении объема инвестиций заявили 9% респондентов, что на 2 п.п. меньше, чем в декабре.

Ожидания бизнеса немного улучшились - распределение ответов вернулось на средние показатели летних месяцев. Так, планируют расширение бизнеса в ближайшем будущем 26% опрошенных компаний. Процент тех, кто будет сокращать инвестиции, составил 5%, что на 2 п.п. меньше, чем месяцем ранее.

Процент предпринимателей, готовых инвестировать, несколько ниже, чем в 2021 году, когда их было 27%, и ниже, чем на летних пиках прошлого года - тогда готовых инвестировать было 30% от общего числа респондентов.

Фактические и ожидаемые инвестиции в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия

Компонента Кредиты незначительно снизилась и составила 57 пунктов. Компонента удерживается в зоне уверенного роста и указывает на комфортные для МСБ условия финансирования.

Доля подававших заявки на получение займа в январе продолжила плавно расти и достигла 23%, вплотную подойдя к пиковым показателям 2022 года, зафиксированным тогда на уровне 24%.

Доля удовлетворенного спроса на кредиты также выросла до 28% и стала максимальной с февраля прошлого года.

Количество предпринимателей, заявивших об отсутствии потребности в кредитовании, в январе снизилось до 40% - это минимальное значение с мая 2022 года. Повышение спроса на заемное финансирование обусловлено необходимостью поддержки операционной деятельности компаний в текущих условиях, а доступность займов и распространение мер господдержки обеспечивают заинтересованность бизнеса в кредитовании.

На фоне оживления спроса на кредиты число отказов при их получении увеличилось на 2%, что стало причиной небольшого снижения Компоненты в целом.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Индексы малого и среднего бизнеса указывают на уверенный рост деловой активности, двигаясь к пиковым показателям августа. Однако темпы роста индекса среднего бизнеса замедлились: индекс прибавил лишь 0,6 пункта.

Индекс микробизнеса, хоть и вырос сильнее, прибавив за месяц 1,4 п.п., остался в зоне сокращения деловой активности. В сегменте микробизнеса по-прежнему отмечаются наибольшие проблемы со сбытом и меньшая склонность к инвестированию.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия

Индекс RSBI по видам деятельности

Индекс в сфере производства немного снизился за счет сокращения уровня ожиданий в отношении найма и инвестиций, однако остался в зоне уверенного роста – его значение составило 54,3 пункта против 55,2 пункта в декабре.

Индексы в торговле и услугах смогли выйти из зоны спада и составили 50 и 50,6 пункта соответственно. Индекс в сфере торговли - в первую очередь за счет улучшения ожиданий по продажам, а индекс в сфере услуг - за счет оптимистичных ожиданий по сбыту, инвестициям и восстановлению клиентской базы

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В январском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1837 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации.

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