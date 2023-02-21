«Немного кокетства позволил себе бренд Tecno»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какие новинки готовят компании ко Всемирному мобильному конгрессу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tecno Фото: Tecno

Барселона готовится ко Всемирному мобильному конгрессу. Мероприятие вернулось к ежегодному формату и стартует в столице Каталонии менее чем через неделю. Традиционно главные новинки будут из мира мобильной техники. Но уже появляются анонсы гаджетов из совсем других сфер электроники.

К примеру, китайская ZTE вместе со своим брендом Nubia готовят презентацию умных очков Neovision Glass. На тизерном изображении и паре маркетинговых фраз описание заканчивается. Все подробности — в предпоследний день февраля. Тогда же вендор должен показать планшет с трехмерным изображением Nubia Pad 3D, причем дополнительных аксессуаров для этого визуального опыта не нужно.

Новый монитор, Wi-Fi роутер, смартфон и смарт-часы от премиального бренда ZTE также будут на выставке, если верить публикации в Twitter с официального аккаунта компании.

Еще чуть дальше в сторону от мобильного мира намерена шагнуть Xiaomi. Компания готовит к показу роботов CyberOne и CyberDog, последний не иначе как кибер-собака. Также его можно описать как доступный вариант четвероногого от Boston Dynamic’s. Второй робот от Xiaomi — это гуманоид. Оба изделия уже были представлены миру в прошлом и позапрошлом году. Так зачем же производитель собирается привезти их в Барселону? Вероятно, это демонстрация перед началом глобальных продаж, ну и отличный способ привлечь на свой стенд побольше прессы и потенциальных партнеров.

Немного кокетства позволил себе еще один китайский вендор, кстати, пока еще официально представленный в России. Бренд Tecno поделился тизером своего складного смартфона Phantom V Fold. Кроме самого форм-фактора и примерного представления об основном блоке камер из трех сенсоров, разглядеть что-то трудно. Но ранее производитель уже анонсировал, что работать аппарат будет на базе процессора MediaTek Dimensity 9000+. Прочие подробности, как и живая презентация модели, 28 февраля.