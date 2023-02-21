Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Это здесь наполняли шампанским рояль и пускали туда сардин в масле»

Петр Воронков — о ресторане «Яръ»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем заведение привлекало высшую знать и почему о нем писали известные классики.

Фото: Ресторан «Яръ»

Фото: Ресторан «Яръ»

Сегодня — ресторан «Яръ» или, как его называли, ресторан при гостинице «Советская». Александр Пушкин когда-то писал: «Долго ль мне в тоске голодной пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфли Яра поминать?». Заведение фигурирует и у Герцена, и у Толстого, и у Тургенева.

Популярность, которая сравнима со славой колокольни Ивана Великого или Сухаревой башни, ресторан обрел после того, как переехал из центра по нынешнему адресу на Ленинградском проспекте. В те времена это был пригород столицы. Извозчики радовались как дети, когда им кричали: «Гони к "Яру"!» Путь неблизкий, плата хорошая, да еще и сено лошадям дармовое — от ресторана.

У «Яра» было дорого — гуляла высшая знать, купцы и даже члены императорской фамилии. Это здесь пили из бокалов, на дне которых лежали бриллианты, били шикарные венецианские зеркала, мазали горчицей головы официантов, наполняли шампанским рояль и пускали туда сардин в масле. Безобразия только обогащали ресторан, так как на них был составлен особый прейскурант, и каждая выходка стоила немалых денег. Московская богема обожала это место.

Особой историей был цыганский хор. После берущих за душу и выжимающих слезу песен гости танцевали до упада, до «сапог всмятку». Бывало, заплясавшегося купца выносили из «Яра» бездыханным — сердце не выдерживало бешеных танцев. В ресторане выступали целые династии потомственных певцов и музыкантов. Послушать цыган специально приходили Михаил Глинка, Федор Шаляпин, даже Ференц Лист во время гастролей по России посетил их концерт.

После революции ресторан закрыли. Интересную карьеру сделал Алексей Судаков: из крестьянина, официанта в миллионщика и владельца «Яра» и неожиданно снова в крестьянина. А «Яръ» потом вновь стал известен под именем «Советская» — гостиницы и ресторана. Здесь обедали Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Конрад Аденауэр, Жан-Поль Бельмондо. Цыгане же разместились рядом — в бывшем белом зале «Яра». Он стал называться театром «Ромэн».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...