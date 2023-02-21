«Это здесь наполняли шампанским рояль и пускали туда сардин в масле»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем заведение привлекало высшую знать и почему о нем писали известные классики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ресторан «Яръ» Фото: Ресторан «Яръ»

Сегодня — ресторан «Яръ» или, как его называли, ресторан при гостинице «Советская». Александр Пушкин когда-то писал: «Долго ль мне в тоске голодной пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфли Яра поминать?». Заведение фигурирует и у Герцена, и у Толстого, и у Тургенева.

Популярность, которая сравнима со славой колокольни Ивана Великого или Сухаревой башни, ресторан обрел после того, как переехал из центра по нынешнему адресу на Ленинградском проспекте. В те времена это был пригород столицы. Извозчики радовались как дети, когда им кричали: «Гони к "Яру"!» Путь неблизкий, плата хорошая, да еще и сено лошадям дармовое — от ресторана.

У «Яра» было дорого — гуляла высшая знать, купцы и даже члены императорской фамилии. Это здесь пили из бокалов, на дне которых лежали бриллианты, били шикарные венецианские зеркала, мазали горчицей головы официантов, наполняли шампанским рояль и пускали туда сардин в масле. Безобразия только обогащали ресторан, так как на них был составлен особый прейскурант, и каждая выходка стоила немалых денег. Московская богема обожала это место.

Особой историей был цыганский хор. После берущих за душу и выжимающих слезу песен гости танцевали до упада, до «сапог всмятку». Бывало, заплясавшегося купца выносили из «Яра» бездыханным — сердце не выдерживало бешеных танцев. В ресторане выступали целые династии потомственных певцов и музыкантов. Послушать цыган специально приходили Михаил Глинка, Федор Шаляпин, даже Ференц Лист во время гастролей по России посетил их концерт.

После революции ресторан закрыли. Интересную карьеру сделал Алексей Судаков: из крестьянина, официанта в миллионщика и владельца «Яра» и неожиданно снова в крестьянина. А «Яръ» потом вновь стал известен под именем «Советская» — гостиницы и ресторана. Здесь обедали Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Конрад Аденауэр, Жан-Поль Бельмондо. Цыгане же разместились рядом — в бывшем белом зале «Яра». Он стал называться театром «Ромэн».