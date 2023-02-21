ВС РБ оставил в силе решение по иску экс-главы УЗИО Уфы за незаконное уголовное преследование

Верховный суд Башкирии отказал в удовлетворения апелляционной жалобы Минфина РФ в лице управления Федерального казначейства по РБ. В октябре 2022 года Советский райсуд Уфы взыскал с ведомства в пользу экс-руководителя управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Раиля Еникеева 600 тыс. руб. компенсации морального вреда за уголовное преследование. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил адвокат истца Эдуард Сардаров. По его словам, апелляционную жалобу на решение суда подало также управление СКР по Башкирии, она была оставлена без удовлетворения.

В 2018 году, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господину Еникееву было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). По версии следствия, чиновник в 2017 году необоснованно снизил долг за аренду земли компании «Росевродевелопмент-Уфа» (управляет ТРЦ «Планета»). Уголовное дело было прекращено в 2019 году за отсутствием состава преступления.

Венера Хисамова

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