«Люди рассуждают здраво»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие опции наиболее востребованы у автовладельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Двадцать с лишним лет назад компания Nissan устраивала где-то в Испании тест-драйв совсем нового поколения модели Primera. Помимо маршрута по дорогам общего пользования, журналистам предлагалось еще одно испытание на специально огороженной площадке. Судя по количеству японских инженеров, предстояло что-то весьма важное. Позади тестового автомобиля стоял крохотный трехколесный велосипед, и тому, кто садился за руль Primera, предлагалось смотреть не в зеркало заднего вида — в него велосипед все равно не был виден, мешала крышка багажника, — а на маленький дисплей на центральной консоли. На него транслировалась картинка с камеры, установленной в задней части автомобиля. Картинка появлялась сразу, как ты включал заднюю передачу.

Я помню, как всех тогда поразило столь простое и остроумное решение. Камера наподобие той, что цеплялось на компьютер, уже тогда стоила копейки. А сложный парктроник, который стоял на 140-м «Мерседесе», например, казался просто чудом техники. По мере того, как «шестисотый» сдавал назад, у него из заднего крыла выдвигались штыри, по степени «выдвинутости» которых водитель мог судить о расстоянии, оставшемся до препятствия.

И вот я держу перед глазами свежее исследование компаний «Росгосстрах» и «Автодом» на предмет того, какие функции в автомобиле их клиенты считают самыми важными. Те самые камеры заднего вида уступили в степени востребованности только опциям подогрева руля и сидений, климат-контроля и системы автозапуска. Допускаю, что так случилось, поскольку на улице зима, летом камера могла бы оказаться в лидерах.

Задавали автовладельцам и другой вопрос, фактически тот же самый, но сформулированный иначе: о каких опциях в своих автомобилях они мечтают. Так вот, на первом месте оказался парктроник. О нем думают 40% опрошенных.

В принципе, люди рассуждают здраво. И камера, и парктроник — это способ уберечься от кузовного ремонта как своей машины, так и чужой. Что в условиях дефицита запчастей главное, о чем следует мечтать.