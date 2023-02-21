Жителя Удмуртии будут судить за нападением на мужчину экс-сожительницы с топором

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением топора (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что в октябре прошлого года обвиняемый увидел на улице бывшую сожительницу с другим мужчиной, после чего проследил за ними. На территории овощебазы по ул. Пойма он сзади ударил мужчину острием топора в область головы, причинив тому тяжкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине три года в колонии общего режима, а также ограничил свободу сроком на один год.