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Коммерсантъ FM
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В Крыму предлагают организовать морские перевозки по Черному и Азовскому морям

В Госсовете Крыма предложили разработать проект федеральной программы по организации водных перевозок по Черному и Азовскому морям, поскольку сухопутного сообщения с материковой частью России для обеспечения полуострова товарами первой необходимости недостаточно, а транспортировка грузов через Керченский пролив часто зависит от погодных условий. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам Валерия Коваленко, главы комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и ТЭК, необходимо развивать морское сообщение между Крымом и соседними регионами — Краснодарским краем и Ростовской областью, разрабатывать новые логистические маршруты для обеспечения перевозок пассажиров и грузов. «Для этого нужна федеральная программа. Республиканские министерства транспорта и экономического развития совместно с федеральным профильным ведомством должны вынести данный вопрос на рассмотрение правительства Российской Федерации»,— отметил депутат.

К разработке проекта этой программы планируют привлечь депутатов из Краснодарского края и Ростовской области, а также морские порты, расположенные на азовском побережье новых субъектов РФ. Помимо этого крымские депутаты предлагают подготовить отдельную программу по строительству пассажирского флота.

Напомним, сухопутный коридор в Крым проходит через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Эти территории были объявлены российскими после референдумов в сентябре 2022 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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