Михаил Васильев утвержден на должность главы Пролетарского района Ростова

Городская дума Ростова-на-Дону утвердила кандидатуру Михаила Васильева на должность главы администрации Пролетарского района. Решение было принято в рамках очередного 17-го заседания гордумы.

Михаил Васильев окончил Ростовский государственный строительный университет (РИСИ) по специальности «промышленное и гражданское строительство» в 1989 году. Также в 1997 году получил диплом Северо-Кавказской академии государственной службы по специальности «юриспруденция». Имеет степень кандидата экономических наук. С 1988 по 1996 годы работал в строительных организациях.

В течение 14 лет Михаил Васильев находился на муниципальной службе администрации Ростова-на-Дону. Занимал должности первого заместителя главы Октябрьского района Ростова, затем главы администрации того же района. Год Являлся заместителем экс-мэра Ростова Михаила Чернышева по вопросам строительства. Также он работал заместителем администрации Советского района, первым заместителем главы администрации города. С 2015 по 2015 годы возглавлял коммерческие организации. До настоящего времени занимал должность начальника управления капитального строительства и ремонта ДГТУ.

За назначение Михаила Васильева главой администрации Пролетарского района депутаты городской думы проголосовали единогласно.

Анастасия Назарова