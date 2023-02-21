В Краснодаре молодым учителям будут компенсировать аренду жилья

В Краснодаре учителям в возрасте до 35 лет включительно начнут выплачивать компенсации за аренду жилья в размере 15 тыс. руб. ежемесячно. Новую меру поддержки приняли депутаты гордумы на 54-м очередном заседании, сообщает пресс-служба администрации города.

Новую компенсацию будут получать педагоги краснодарских школ в возрасте до 35 лет, если они не имеют в собственности своего жилья и арендуют его. Если ежемесячная аренда по договору будет меньше, то педагог будет получать именно необходимую сумму. Планируется, что принятая мера привлечет кадры из края и других регионов.

В этом году будет сдано 10 новых школ, пять из которых — уже к началу учебного года. В связи с этим Краснодар остро нуждается в учителях: уже сейчас нужно около 180 кадров, а к 1 сентября нужно будет еще в среднем по 100 педагогов на каждую новую школу.

«В бюджете нужно эти средства предусмотреть. Проблема очень острая, нужно ее решать. Иначе школы будут, а учить в них будет некому»,— отметил Евгений Наумов.

На заседании гордумы приняли еще одно решение. Теперь компенсации за оплату жилья, отопления и электроэнергии в сельской местности смогут получить не только работники клубно-досуговых учреждений, но и руководители.

Татьяна Ручкина

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