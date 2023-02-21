Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин: Запад развязал войну, мы пытаемся ее закончить

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сказал, что Запад развязал войну на Украине, а Россия пытается ее остановить.

«Это они развязали войну. А Россия пытается ее остановить»,— сказал Владимир Путин.

Он также обвинил США в развязывании войн на Ближнем Востоке и трате денег на оборону. По мнению Владимира Путина, США пытаются навязать неолиберально-тоталитарную идеологию.

Президент России также сказал, что Запад открыл нацистам путь к власти в Германии. «Те, кто немного погружаются в историю», сказал Владимир Путин, знают, что другие страны пытаются отделить от России ее исторические земли.

Онлайн: послание Владимира Путина Федеральному собранию

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...