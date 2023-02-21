Путин: Запад развязал войну, мы пытаемся ее закончить

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию сказал, что Запад развязал войну на Украине, а Россия пытается ее остановить.

«Это они развязали войну. А Россия пытается ее остановить»,— сказал Владимир Путин.

Он также обвинил США в развязывании войн на Ближнем Востоке и трате денег на оборону. По мнению Владимира Путина, США пытаются навязать неолиберально-тоталитарную идеологию.

Президент России также сказал, что Запад открыл нацистам путь к власти в Германии. «Те, кто немного погружаются в историю», сказал Владимир Путин, знают, что другие страны пытаются отделить от России ее исторические земли.