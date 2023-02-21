Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 12,77% в январе и превысила общероссийский показатель

В Удмуртии в январе годовая инфляция замедлилась до 12,77% после 12,83% в декабре 2022 года. Как сообщает пресс-служба Банка России, показатель оказался выше, чем в целом по России и ПФО — 11,77% и 11,71% соответственно. На динамику оказало влияние расширение предложения отдельных продовольственных товаров, снижение давления со стороны издержек производителей и сдержанная потребительская активность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В частности, годовой прирост цен на продовольственные товары в январе составил 10,84%, месяцем ранее — 10,97%. Так, на фоне рекордного урожая 2022 года снизились цены на зерновые и сою на внутреннем рынке, что в свою очередь ослабило давление со стороны затрат животноводов на приобретение кормов.

На непродовольственные товары годовой прирост цен составил 13,38% в январе после 13,75% в декабре. Это обусловлено сдержанной потребительской активностью. В частности, на фоне экспортных ограничений стабильное предложение бензина на внутреннем рынке превышало спрос, в результате чего годовой рост цен на бензин замедлился.

Годовой прирост цен на услуги увеличился до 14,68%, месяцем ранее —14,13%. Это объясняется пересмотром тарифов на отдельные услуги. Так, был увеличен тариф на проезд в общественном транспорте из-за роста издержек перевозчиков на обслуживание автопарка и зарплату сотрудников.