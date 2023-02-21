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Mercedes-Benz превратил внедорожник G-Class в пуховик

Компания Mercedes-Benz превратила внедорожник G-Class в пуховик, создав совместно с брендом Moncler проект Project Mondo G.

Project Mondo G

Project Mondo G

Фото: Mercedes-Benz

Project Mondo G

Фото: Mercedes-Benz

Немецкий автопроизводитель и итальянский бренд модной одежды разработали полноразмерную скульптуру, в которой объединили черты культовых продуктов каждой компании — внедорожник Mercedes-Benz G-Class и куртку-пуховик Moncler.

Покрытый патиной кузов автомобиля дополнен застежкой-молнией, а колеса и задняя часть кузова выполнен в стиле стеганой куртки из серебристой ткани. Специально для Project Mondo G разработана виртуальная вселенная с низкой гравитацией, в которой и состоялась премьера проекта.

Полноразмерный концепт-кар (длина 4,6 м, высота 2,8 м, ширина 3,4 м и масса 2,5 тонны) был представлен в рамках мероприятия The Art of Genius, прошедшего во время показа Moncler на Неделе моды в Лондоне.

Максим Вершинин

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