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Коммерсантъ FM
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Греф допустил выплату дивидендов Сбербанка по итогам 2022 года

Сбербанк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

«Конечно может»,— ответил господин Греф журналиста на соответствующий вопрос журналистов о возможности выплат (цитата по ТАСС).

10 ноября Герман Греф сообщил, что Сбербанк смог преодолеть кризисный период и не видит препятствий для выплаты дивидендов в 2023 году.

В мае 2022 года правительство поручило Минфину не предусматривать выплату дивидендов за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, чтобы обеспечить «устойчивое кредитование корпоративных клиентов и финансовых организаций РФ».

В июне того же года акционеры Сбербанка решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. Это решение было принято впервые с 2000-го. В прошлом году кредитная организация получила рекордную прибыль — 1 трлн 246 млрд руб.

Лусине Баласян

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