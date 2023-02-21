Андрей Назаров поручил проработать вопрос о льготах при проезде по Восточному выезду участникам СВО

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на совещании в правительстве республики поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона проработать вопрос о предоставлении права льготного или бесплатного проезда по платной автомобильной дороге Восточный выезд участникам СВО и членам их семей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. Построить и сдать трассу планируется в текущем году.

Как отметила исполняющая обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова, предельный размера платы за проезд по дороге устанавливается от 12 до 38,5 руб. за км, а по платным участкам дорог, являющимся искусственными сооружениями, — от 84 до 269 руб. за км в зависимости от категории транспортного средства.

Восточный выезд — крупнейший инфраструктурный проект республики. Он предусматривает завершение строительства автодорожного тоннеля длиной более 1,2 км, моста через реку Уфу с эстакадной частью протяженностью более 2,6 км и участка платной скоростной автомобильной дороги (10 км). Проект, который был начат в 1992 году, до 2017 года находился на консервации. Строительство возобновилось в 2020 году.

Майя Иванова

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