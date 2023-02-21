Зарубежные СМИ: Как Китай предлагает разрешить конфликт на Украине?

СМИ узнали подробности мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине: он может включать прекращение огня и поставок оружия в страну, а также недопустимость ядерной войны и уважение суверенитета всех государств. В перспективе идеи Пекина могут получить поддержку и в других странах, сообщает агентство Bloomberg. Зарубежные СМИ обсуждают, почему мирный план Пекина вызывает подозрения, еще до официальной публикации. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как утверждают источники Bloomberg, мирный план Китая, вероятно, могут предложить в качестве проекта резолюции ООН. И страны-участники организации, которые не присоединились к антироссийским санкциям и поставкам оружия Украине, вероятно, поддержат эту идею, говорят источники агентства. Речь идет о государствах за пределами США и Европы. Такой проект может стать альтернативой резолюции, которую готовят Вашингтон и союзники к 24 февраля. Она требует от России вывода войск и прекращения военных действий.

О наличии подобного плана у Пекина стало известно на днях, об этом заявил главный китайский дипломат Ван И. КНР пытается представить свою позицию как нейтральную, пишет Financial Times, но сделать это будет сложно. Ведь Пекин, как утверждает издание, явно определился со стороной в этом конфликте в прошлом году. И хотя в мирном плане Китая содержатся такие предложения, как уважение суверенитета всех наций, недопустимость ядерной войны и повреждения потенциально опасной инфраструктуры, он вряд ли получит поддержку у западных политиков.

Вместе с тем в США и Европе не видят того, что Китай корректирует свою политику в отношении России. Правда, на конференции в Мюнхене дипломаты Пекина настаивали на том, что объединять две страны и считать их союзниками нельзя. Китай также решительно отверг обвинения в поддержке военных действий с какой-либо стороны. «Это США постоянно поставляют оружие, а не мы»,— заявил представитель КНР.

При этом еще недавно лидеры Китая и России пообещали углубить двусторонние отношения в рамках их безграничной дружбы, подчеркивает CNN. Москва же все активнее высказывается в поддержку позиции Пекина по Тайваню. Тем временем Си Цзиньпин еще не разговаривал напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским, что делает бесперспективным стремление Китая стать мирным посредником в конфликте, заключает издание.

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