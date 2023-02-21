Проект сохранения зданий при реконструкции улицы Октябрьской революции получил положительное заключение госэкспертизы

Проектная документация о сохранности объектов культурного наследия при реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе, разработанная ООО «Альбит» по заказу проектно-изыскательного института автомобильных дорог и сооружений транспорта «Башкирдортранспроект», получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Документация была изучена кировским ООО «Маковей». Акт, опубликованный на официальном портале республики, находится на стадии общественных обсуждений. Предложения можно подать до 15 марта.

По мнению эксперта Галины Титовой, разработанная проектная документация обеспечивает сохранность всех 72 объектов культурного наследия, расположенных на улице Октябрьской революции. В рамках проведения работ проектом предусмотрен постоянный мониторинг состояния зданий и инженерно-геологических условий площадок, на которых они расположены. В случае выявленных изменений в несущих конструкциях, фундаменте, облицовке объектов культурного наследия «необходимо приостановить в установленном порядке все земляные и строительные работы до специального разрешения», говорится в акте.

В рамках проведения работ по проекту предлагается демонтировать тротуары для реконструкции проезжей части, переустроить инженерные коммуникации, организовать проезжую часть с остановками общественного транспорта, тротуарами шириной от двух до восьми метров с велодорожкой. Работы по благоустройству включают в себя устройство площадок для отдыха и занятий спортом, уличного освещения, строительство дополнительных павильонов. В зданиях объектов культурного наследия предполагается «размещение инвестиционных объектов». Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих деревьев и высадка новых, совместно с кустарниками и посевом луговых газонов.

ООО «Маковей» зарегистрировано в Кирове в феврале 2014 года. Принадлежит Сергею Шашину. В 2021 году выручка компании составила 8,7 млн руб., чистая прибыль — 1 млн руб.

ООО «Альбит» зарегистрировано в Уфе в июле 2018 года. Владелец — Павел Ворфоломеев. В 2021 году прибыль компании составила 1,1 млн руб. при выручке 117 млн руб.

Карина Мамаева

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