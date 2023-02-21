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Коммерсантъ FM
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Александр Лукашенко анонсировал визит в Иран в марте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о своем намерении посетить Иран в середине марта. Об этом белорусский президент сообщил в ходе встречи с послом Ирана в Белоруссии Саидом Яри. По словам господина Лукашенко, искать новые формы сотрудничества Белоруссию и Иран заставляет ситуация в мире.

«Вы знаете, что в ближайшее время, в середине марта, я планирую по приглашению президента Ирана побывать с визитом в Иране. И там мы обсудим существенные вопросы наших отношений. Я абсолютно убежден, что это будет значимая наша встреча и переговоры в Иране, которые выведут нас на более высокий уровень сотрудничества»,— сказал президент (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко отметил, что деятельность Саида Яри способствовала развитию двусторонних отношений Белоруссии и Ирана. Однако, по словам господина Лукашенко, результаты могли быть более значительными.

«Конечно же, как я уже сказал, больше могли сделать, но ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы»,— добавил он.

Впервые о своем намерении посетить Иран Александр Лукашенко объявил 11 февраля. Тогда он отметил, что переговоры в сентябре 2022 года в Самарканде придали сильный импульс взаимодействию Белоруссии и Ирана во всех сферах. Господин Лукашенко также подчеркнул, что Минск всегда «сохранял верность дружбе и равноправному диалогу» с Тегераном, а также ответственно относился к выполнению достигнутых договоренностей.

Милена Костерева

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