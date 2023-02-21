Прибыль BHP по итогам полугодия упала на 32%

Одна из крупнейших добывающих компаний мира — австралийская BHP Group — опубликовала отчетность за первую половину 2023 финансового года, завершившегося 31 декабря 2022-го. В условиях падения цен на железную руду и слабой активности китайского рынка, который является главным для BHP, прибыль компании упала на 32%, до $6,6 млрд, и это больше, чем ожидали аналитики, опрошенные Reuters. Базовый показатель EBITDA упал на 28%, до $13,2 млрд при рентабельности 54%, а чистый долг вырос на 13%, до $6,9 млрд.

Между тем австралийская компания объявила о выплате дивидендов из расчета $0,9 на акцию, общая сумма — $4,6 млрд. Кроме того, BHP ожидает заметных положительных изменений во втором полугодии, учитывая восстановление китайского рынка после периода жестких пандемических ограничений, а также рассчитывает, что спрос в Китае и Индии станет «стабилизирующим противовесом продолжающемуся замедлению глобальной торговли и экономик США, Японии и Европы». Акции BHP на Австралийской фондовой бирже реагируют на отчетность падением на 0,33%.

Алена Миклашевская