Организаторы фестиваля We-Fest решили вернуться к его проведению

С 4 по 8 марта в Центре городской культуры (ЦГК) в Перми запланирован фестиваль о женщинах We-Fest — 2023. Как сообщается в телеграм-канале ЦГК, тема фестиваля в этом году — «границы, внутренние и внешние». Программа фестиваля еще формируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Центра городской культуры Фото: телеграм-канал Центра городской культуры

В прошлом году организаторы We-Fest приняли решение не проводить фестиваль на фоне начала спецоперации на Украине. «Шокирующие события прошлого февраля оказали влияние на наше решение не проводить We-Fest, который мы организовывали уже шесть лет. Но этот год показал, как важно оставаться видимыми для своих и продолжать диалог с теми, кто еще не разделяет наши ценности. В ситуации милитаризации социальной жизни многим женщинам требуется еще больше поддержки и экспертизы для сохранения своего экономического и эмоционального статуса»,— объясняют организаторы.