В Полевском во время экскурсии в питомнике собака напала на девочку

Следователи начали проверку из-за нападения собаки на девочку в собачьем питомнике в Полевском (Свердловская область), сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Известно, что нападение произошло, когда ребенок был на экскурсии. В итоге ей была причинена травма.

По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, выполняются иные мероприятия.

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