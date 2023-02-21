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В Краснодаре чиновник осужден за взятку от представителя автотранспортного предприятия

Начальник отдела организации перевозок департамента транспорта администрации Краснодара Владимир Афиногенов приговорен к четырем годам колонии строго режима за получение взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Суд признал, что в 2021 году главный инженер компании «СВП», занимающейся пассажирскими перевозками, передал господину Афиногенову 230 тыс. руб. за согласование выпуска дополнительных автобусов на одном из маршрутов в Краснодаре.

Противоправную деятельность чиновника выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю, расследованием дела занималось краевое следственное управление СКР. Правоохранителям стало известно, что Владимир Афиногенов во время встречи с главным инженером ООО «СВП» сообщил ему, что у него есть возможность скорректировать графики движения по регулярному маршруту, чтобы мог выпустить на линию дополнительные автобусы. Также злоумышленник сообщил, что в случае выявления нарушений у фирмы-перевозчика он не будет предпринимать мер к привлечению предприятия к административной ответственности. За это чиновник попросил 230 тыс. руб. Главный инженер ООО «СВП» сообщил о ситуации в правоохранительные органы, 8 декабря 2021 года он встретился с чиновником на парковке, где передал ему требуемую сумму. После этого незаконные действия господина Афиногенова были пресечены сотрудниками ФСБ.

В судебном заседании подсудимый Афиногенов виновным себя не признал. Не отрицая факт получения денежных средств, он утверждал, что согласование дополнительных маршрутных графиков и так было бы выдано в связи с наличием обращений от жителей города и проведенным обследованием пассажиропотока. По словам чиновника, полученные деньги являлись благодарностью от руководства предприятия.

Анна Перова, Краснодар

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