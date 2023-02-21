Скончался судья, вынесший приговор по делу о пожаре в «Хромой лошади»

На минувшей неделе ушел из жизни судья в отставке Дмитрий Вяткин, сообщает 59.RU со ссылкой на его супругу. Господин Вяткин скончался в возрасте 53 лет из-за онкологического заболевания.

Дмитрий Вяткин работал в Ленинском районном суде Перми, а затем стал заместителем председателя Орджоникидзевского райсуда. В 2019 году он вышел в почетную отставку. Господин Вяткин рассматривал уголовное дело в отношении инкассатора Александра Шурмана, который похитил у Сбербанка 250 млн руб. Самым известным делом судьи было рассмотрение дела о пожаре в клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. Статус подсудимых по делу получили руководители и фактический хозяин клуба, а также пиротехники и сотрудники МЧС. Все они были признаны виновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, либо в халатности.