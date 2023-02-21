СК проводит проверку по факту нападения собаки на школьницу в Копейске

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку по информации о нападении бродячей собаки на 13-летнюю девочку. Инцидент произошел в Копейске, сообщает региональное управление СК РФ.

По предварительной информации, девочке оказана необходимая медицинская помощь. В ходе проверки следователи намерены установить достоверность информации, все обстоятельства произошедшего и оценить действия должностных лиц местной администрации, которые обязаны обеспечивать отлов безнадзорных животных.

Происшествие обсуждалось на аппаратном совещании в администрации Копейска 20 февраля. По данным пресс-службы мэрии, агрессивная собака напала на девочку в районе школы №16 в микрорайоне Тугайкуль. Процесс отлова собак в Тугайкуле осложняется тем, что животные забегают на территорию местной лесопилки и там прячутся, так как на ее территорию доступ свободен, сообщили на аппаратном совещании. Мэрия провела разъяснительную беседу с собственников производственного объекта. Он пообещал починить забор. Также администрация направила письмо в прокуратуру.