Прокурор обжаловал приговор водителю, по вине которого погибли шесть человек

Прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов подал апелляционное представление на приговор Благоварского межрайонного суда, который отправил в январе 28-летнего Азата Сафаргалиева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ) в колонию-поселение на четыре года и шесть месяцев. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда. Дата заседания в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

Авария произошла в прошлом июле на трассе М-5. Ford Transit, принадлежащий компании «Уфа-лайн», двигался из Языково в Уфу. В микроавтобусе находились 24 пассажира при допустимом количестве 19 человек. Во время езды автобус столкнулся с движущимся в попутном направлении КамАЗом. В результате ДТП шестеро пассажиров погибли, одному был причинен тяжкий вред здоровью, 17 человек госпитализировали.

Обвиняемый признал вину. Ему грозило до семи лет лишения свободы.

Венера Хисамова

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