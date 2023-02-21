«ЕвроХим» принял участие в профориентационном форуме #ТрудКрут

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Тронина Фото: Татьяна Тронина

Единая площадка Пермского государственного научно-исследовательского университета собрала старшеклассников со всего региона и ведущие предприятия Пермского края с целью сориентировать школьников во многообразии профессий, оценить, как лучше и эффективнее использовать свои способности.

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Мероприятие открыл губернатор Прикамья Дмитрий Махонин:

– Мне очень радостно здесь находиться, поскольку в зале сидят 500 амбициозных молодых пермяков, которые стремятся уже сейчас, с ранних лет, создать свою карьеру. Мы надеемся, что первый профориентационный форум #ТрудКрут вам в этом поможет.

Усольским калийным комбинатом компании «ЕвроХим» было представлено одно из самых масштабных пространств, в котором сотрудники учебного центра и направления по подбору персонала УРП познакомили школьников с деятельностью компании, кадровой и социальной политикой. Старшеклассники приняли непосредственное участие в интерактивных площадках, организованных молодыми специалистами Усольского калийного комбината.

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При поддержке Усольского калийного комбината карьерный форум посетили ребята из «ЕвроХим»-класса МАОУ СОШ №11 г. Березники и отдаленных территорий Верхнекамья. Школьники лично смогли пообщаться и задать свои вопросы Дмитрию Махонину.

Ольга Займогова, специалист управления по работе с персоналом:

– Кадровая политика нашей компании направлена на привлечение и удержание высококвалифицированного и мотивированного персонала, поэтому мы вовлекаем молодежь в мир профессии и знакомим с нашим предприятием.

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Молодые специалисты подготовили для участников интерактивную площадку, на которой ребята смогли прикоснуться к профессии: поучаствовали в безопасных химических опытах, интеллектуальной викторине на платформе «Try mining» и в игре «Производственный цикл». За свою активность каждый участник получил подарок с корпоративной символикой «ЕвроХима».

Даниил Петухов, молодой специалист Усольского калийного комбината:

– Ребята с удовольствием идут с нами на контакт: задают вопросы, проявляют инициативу поучаствовать в активностях. Мы видим, как горят у них глаза, когда мы проводим опыты, видим их эмоции, получаем положительную обратную связь.

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Дарья Губаль, главный специалист учебного центра:

– «ЕвроХим» уделяет особое внимание ранней профориентации учащихся. У старшеклассников должно быть понимание, что их ждет в будущем. Карьерный форум позволяет ребятам прикоснуться, попробовать и примерить на себя ту или иную профессию, что дает возможность построить личную образовательную траекторию в выборе своей будущей профессиональной деятельности.

ООО «ЕвроХим-УКК»