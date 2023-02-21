В Ростове двое детей провалились под лед и погибли в реке Мертвый Донец

В ночь на 21 февраля в Ростове два подростка утонули в Мертвом Донце, провалившись под лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области

По данным спасателей, информация о происшествии поступила в ведомство в 21:20 от сторожа лодочной станции, который стал очевидцем. Поиск упавших под лед вели водолазы и полиция.

В 00:25 удалось поднять тело девочки 12 лет. Через 25 минут подняли мальчика 10 лет. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия. Более подробной информации об обстоятельствах трагедии нет.

«С начала 2023 года на водоемах Ростовской области произошло 12 происшествий, при которых погибли восемь человек, из них двое детей. 13 человек спасены со льда», — сообщает ГУ МЧС Ростовской области.

Следственным отделом по Железнодорожному району Ростова СУ СКР Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает пресс-служба ведомства. По данным Следкома, очевидцы попытались спасти детей, но вытащить подростков из реки не удалось.

Анастасия Назарова