Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении мужчины, разбившего стекло в вагоне метро

Прокуратура Московского метрополитена утвердила обвинительный акт по делу в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Он разбил стекло дверей вагона метро на станции «Тверская».

Инцидент произошел вечером 31 декабря 2022 года. По версии ведомства, когда посадка закончилась, «агрессивно настроенный злоумышленник, находившийся в состоянии опьянения», ударом кулака разбил стекло дверей вагона. Мужчина своим поступком «причинил материальный ущерб», сумма ущерба не указана. Дело передано в суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.

По данным МВД, обвиняемый — гражданин одной из стран ближнего зарубежья, он разбил стекло несколькими ударами. Очевидцами инцидента были полицейские полка по сопровождению поездов, которые и задержали мужчину. В отношении него также составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Мужчина получил обязательство о явке, уточняется в пресс-релизе министерства.

Лаура Кеффер