«Фобос»: Кубань находится в эпицентре мощного циклона

Специалисты центра «Фобос» рассказали, что причиной непогоды на Кубани является то, что регион с выходных находится в эпицентре мощного циклона. Синоптики считают, что ливни на территории региона прекратятся 23 февраля.

По данным специалистов, обрушившийся 21 февраля на регион штормовой ветер увеличит риск схода лавин. В горах продолжает идти снег, а на побережье — ливни. Из-за этого в Сочи уже вылилось 84 мм влаги, что составляет 2/3 месячной нормы. Это и вызвало в регионе оползневые процессы: только в Туапсинском районе за последние сутки зафиксировали пять селей. В Лазаревском районе подобные процессы повредили водовод, который снабжал питьевой водой более десяти населенных пунктов.

«Причина того, что Южную Россию стихия терзает так долго,— противоборство циклона и антициклона. Ненастный вихрь смещается на восток очень медленно, ведь ему приходится преодолевать сопротивление очага высокого давления»,— отметили в «Фобос».

По прогнозам синоптиков, 21 февраля на Кубани и в Причерноморье пройдут экстремально сильные ливни. Но уже на следующий день они начнут стихать, а 23 февраля прекратятся полностью. При этом резко снизится температура: в Краснодаре сразу до 8° ночью.

Татьяна Ручкина

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