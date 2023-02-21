Кубанская сеть аптек «Апрель» заплатит 20 тысяч рублей за использование чужой фотографии

Волгоградская компания «Восьмая заповедь» через суд взыскала с ООО «Семейная аптека “Апрель”» 20 тыс. руб. за использование фотографии без согласия автора. Соответствующее решение Арбитражного суда Краснодарского края опубликовано на сайте kad.arbitr.ru.

«Взыскать с ООО «Семейная аптека “Апрель”» в пользу ООО «Восьмая заповедь» 20 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение и 2 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины», - говорится в судебном акте.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Семейная аптека “Апрель”» зарегистрирована в 2013 году в Краснодаре. Основной вид деятельности – торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Бенефициаром является Вадим Анисимов. Выручка компании по итогам 2021 года составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль – 103,5 млн руб.

ООО «Восьмая заповедь» учредил волгоградский фотограф Павел Сытилин в 2016 году. Компания известна тем, что предъявляет многочисленные иски к СМИ по авторским правам на фотографии. За весь период своей деятельности «Восьмая заповедь» направила в арбитражные суды порядка 1 тыс. исковых заявлений. Среди ответчиков средства массовой информации, администрации муниципалитетов, фитнес-клубы, турагентства и пр. Известными судебными процессами стали споры «Восьмой заповеди» с телекомпанией НТВ и издательским домом «Аргументы и Факты», которые выплатили по 1 млн руб. за использование чужих снимков.

Ранее «Восьмая заповедь» взыскала 20 тыс. руб. с администрации Новороссийска о за использование чужой фотографии на сайте.

Наталья Решетняк

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