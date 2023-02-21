Квартира и машино-место в готовом доме – лучший выбор для комфортной жизни!

Комфорт для вас – превыше всего? Тогда вы непременно оцените удобство жизни в умном, технологичном доме с развитой инфраструктурой, стильными общественными пространствами и подземным паркингом с видеонаблюдением и бесключевым доступом автомобилей.

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Успевайте забронировать одну из последних квартир в сданном ЖК «SMART City»1 от PAN City Group2, и получайте ключи от своей новой квартиры в день полной оплаты! Выбирайте вживую этаж, квартиру и желаемый вид из окна – согласитесь, это гораздо удобнее, чем подбирать планировку и фантазировать о будущих видах на этапе строительства.

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В финале продаж мы сохранили лучшие предложения по планировочным решениям и этажам:

✔ Эксклюзивная квартира-студия 30,1 кв. м – ХИТ продаж благодаря своей идеальной планировке с возможностью легкой ее трансформации в полноценную однокомнатную квартиру.

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✔ Последние пять солнечных однокомнатных квартир площадью 37,8 кв. м с выходом окон на южную сторону и завораживающими видами на пышную зелень сада им. Миндовского;

✔ Последние две квартиры: классическая двухкомнатная квартира площадью 51,4 кв. м с двумя санузлами и трехкомнатная квартира площадью 69,7 кв. м, расположенные в малоквартирной 9-этажной секции на 6-м и 5-м этажах соответственно.

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Все квартиры в ЖК «SMART City» реализуются с предчистовой отделкой, имеют автоматизированные приборы учета и лучевую систему отопления.

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Важно, что купить квартиру от застройщика в ЖК «SMART City» вы можете с привлечением ипотечных средств в рамках государственных программ по комфортной ставке от 7,4%3 годовых, а для покупателей с детьми – от 4,5%4годовых. А если у вас есть вторичное жилье, мы готовы забронировать для вас стоимость квартиры в ЖК «SMART City» до реализации имеющейся.

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Одновременная покупка квартиры с машино-местом – это удобно! Представьте, что каждое утро вы минуете непогоду, просто спустившись на лифте на парковку5, не будете тратить время на прогрев двигателя или очистку машины от снега и наледи, а также избавите себя от ежевечернего поиска свободного парковочного места. Сейчас при покупке квартиры вы можете приобрести машино-место по цене от 750 тыс. руб. Возможна покупка в ипотеку по ставке от 10,4% с первоначальным взносом от 15% – таким образом, вы получаете комфортный и безопасный дом для вашего автомобиля всего за 6,3 тыс. руб. в месяц6!

ЖК «SMART City» – это три секции переменной этажности от 9 до 25 этажей в удобной локации в 10 минутах от центра города. На территории жилого квартала расположатся кафе, магазины, аптеки, салоны красоты, спортивные залы и все, что нужно для комфортной жизни. В интеллектуальном доме внедрен целый комплекс объединенных систем: IP-домофония, видеонаблюдение и контроль доступа, интеллектуальное управление освещением в местах общего пользования и паркингах, дистанционный сбор показаний приборов учета и многое другое. Помимо базовых элементов умного дома, SMART City предусматривает возможность интеграции умных решений индивидуально в каждой квартире.

Успейте выгодно забронировать и приобрести квартиру с машино-местом, а персональный менеджер отдела продаж компании PAN City Group бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.

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Познакомиться с ЖК «SMART City» во всех деталях, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market

1 ЖК «SMART City» – многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик – ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». 3 При кредитовании в рамках постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 ставка составит от 7,4% при первоначальном взносе не менее 15% от стоимости приобретаемой квартиры. Ставка повышается на 1% при отказе от личного страхования (страхование жизни, страхование от несчастного случая и болезни). Сумма кредита от 200 тыс. до 12 млн руб. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Срок кредитования – до 25 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Информация приведена по состоянию на 16.02.2023 и не является публичной офертой. «Клюква» – розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. 4 Ипотека с господдержкой для семей, в которых с 2018 по 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Кредит по льготной ставке 4,5% годовых предоставляется на первичном рынке жилья в соответствии с постановлением Правительства от 30.12.2017 №1711. Кредитование на приобретение квартиры по договору участия в долевом строительстве по 214-ФЗ в многоквартирном доме, согласованном Банком «РОССИЯ»; по договору купли-продажи у юридического лица – первого собственника. Кредит предоставляет АО «АБ «РОССИЯ». Генеральная лицензия Банка России №328 от 01.09.2016 г. 5 Выход из лифтового холла первого этажа каждой секции возможен в помещение автостоянки ЖК «SMART City» на 70 машино-мест, расположенной на первом этаже дома (отм. –0,900). Выход из помещения автостоянки ЖК «SMART City» на 19 машино-мест, расположенной в техническом подвале (отм. –3,950), осуществляется на улицу. 6 Ипотека предоставляется на покупку машино-места путем заключения договора купли-продажи. Процентная ставка при покупке машино-места в готовом доме составляет 10,4% для участников зарплатного проекта Банка ДОМ.РФ и 10,6% годовых для остальных клиентов. Первоначальный взнос – от 15%, сумма кредита – от 300 тыс. до 2 млн руб. (для регионов), срок кредитования – от 3 до 30 лет. Сумма ежемесячного платежа 6321 руб. рассчитана для машино-места стоимостью 750 тыс. руб. при покупке в ипотеку под 10,4% годовых при первоначальном взносе 15% (112,5 тыс. руб.) на 20 лет.

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ООО СЗ «МОСТ Сити Проект»