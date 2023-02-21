В сельские школы Башкирии поставят ноутбуки и интерактивные доски за 130 млн рублей

Министерство образования и науки Башкирии на аукционе 6 марта выберет поставщика 1464 ноутбуков и 41 интерактивной панели в 41 школу в районах Башкирии, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 130,74 млн руб., ее профинансирует бюджет республики. Закупка проводится в рамках реализации региональных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» и национального проекта «Образование».

Первая партия товара (147 ноутбуков и пять интерактивных панелей) должна быть поставлена в течение 45 календарных дней, остальные — в течение 140 календарных дней с даты заключения контракта.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте