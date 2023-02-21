Бывших топ-менеджеров «Уралвагонзавода» отправили в колонию за взятки

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил бывшего начальника управления капитального строительства «Уралвагонзавода» Дмитрия Богданова и его экс-заместителя Владимира Савина к восьми годам колонии строгого режима. Их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

По данным местных СМИ, Дмитрия Богданова и Владимира Савина задержали сотрудники ФСБ в апреле 2021 года, когда бывшие топ-менеджеры получали деньги от ООО «Билд». В проведении спецоперации помогали бойцы службы безопасности «Уралвагонзавода».

Спустя месяц после задержания их уволили. В период следствия обвиняемые находились под подпиской о невыезде.

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