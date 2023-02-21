Следователи организовали проверку после гибели двух пенсионеров при пожаре в сочинском селе

При пожаре в частном доме в сочинском селе Веселое погибли два пенсионера. В связи с этим Следственный отдел по Адлерскому району Сочи организовал доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Ночью 21 февраля 2023 года в одном из частных домов в переулке Мира произошло возгорание. Пожарную службу на место вызвали соседи. После локализации пожара спасатели обнаружили в доме тела 67-летнего мужчины и его 74-летней сожительницы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя.

Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. При проверке они установят все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину возгорания. В ведомстве назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара составила 200 кв. м. Для его тушения привлекались 40 человек и 11 единиц спецтехники.

Татьяна Ручкина

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