В Башкирии примут закон о дистанционном голосовании

22 февраля депутаты Курултая Башкирии рассмотрят в третьем чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс республики о выборах, сообщили в пресс-службе Госсобрания. Планируется дополнить документ положениями о порядке проведения в регионе дистанционного электронного голосования.

На выборах в органы госвласти Башкирии такой заочный формат вместе с традиционным голосованием на избирательных участках могут применить решением ЦИК республики по согласованию с ЦИК России. Дистанционное голосование проводится с использованием ГАС «Выборы» и других государственных информационных систем, прошедших сертификацию и соответствующих требованиям ЦИК России.

Избиратель, получив доступ к электронному голосованию, не имеет право получить бюллетень на избирательном участке, но при желании может воспользоваться техническими средствами для электронного голосования в помещении для голосования.

При проведении дистанционного голосования его результаты будут анонимными и должны зашифровываться. Как отмечается в сообщении, при этом будет обеспечена тайна голосования и будет невозможно установить связь «между персональными данными избирателя и результатом его волеизъявления».

Майя Иванова

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