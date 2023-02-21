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В Саратовской области выявили 330 новых случаев COVID-19

В Саратовской области зарегистрировано 330 новых случаев COVID-19, все они сопровождаются ОРВИ. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Общее количество официально подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составляет 309193, выздоровлением завершились 300946 из них, в том числе 395 – за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове (165), Балаковском (80) и Энгельсском (29) районах.

Среди новых пациентов 35 детей и подростков до 17 лет и 92 взрослых 30-49 лет.

Марина Ковалева

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