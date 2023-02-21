«Украину делают частью западного мира»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал принять десятый пакет антироссийских санкций, как и было задумано, к 24 февраля. Среди предлагаемых мер — ограничения на экспорт российского ядерного топлива и алмазов почти на €2 млрд в год. Между тем 21 февраля президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Позже в Варшаве с программной речью выступит американский лидер Джо Байден. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ожидает нового этапа противостояния вокруг Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Пейзаж перед битвой или общий расклад сил выглядит следующим образом — теперь пришел черед Запада повышать ставки. Основной лозунг озвучен: Россия должна проиграть. Можно дискутировать относительно степени этого проигрыша, как это будет выглядеть в реальности. На этот счет есть разные мнения, но в главном партнеры едины — Украина обязана состояться как европейское государство и желательно в границах 1991 года.

Кремлю, конечно, советуют одуматься, вернуться в конструктивное русло. Однако на сегодня это больше похоже на формальные заявления, в смысле — мы вам предлагали, вы не услышали, пеняйте на себя. В итоге принято решение удовлетворить снарядный голод армии Украины. С вероятностью до 99%, помимо обычных снарядов, поступят и дальнобойные боеприпасы. Современные тяжелые танки собирают всем миром, это, судя по всему, лишь вопрос времени. Сеть изобилует кадрами погрузки военной техники на большие корабли. Политики, в том числе король Великобритании Карл III, посещают полигоны, где тренируются украинские военные.

Актуальный вопрос — будут ли самолеты? Ответ очень простой: если Москва ответит своим повышением ставок, то будут, если нет, то форсировать поставки особо не станут.

Второй важный момент — санкции. ЕС обещал приурочить очередной — десятый — пакет к годовщине начала боевых действий. Как всегда, есть разногласия, противоречия, но суть даже не в этом. Главная задача, которую озвучивают Америка и Европа, — это сделать так, чтобы все эти меры работали, чтобы Москва не могла бы их эффективно обходить. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен отправился в Турцию, которая переживает настоящую катастрофу и нуждается в помощи. И, конечно же, ей помогут, но с одним маленьким условием — желательно прекратить помогать России. На этот счет также идут консультации с Китаем, который тоже хочет стать миротворцем. Вопрос этот, безусловно, непростой, но его пытаются решить, не исключена некая сделка с Поднебесной.

Как бы то ни было, Джо Байден выступит с речью в Варшаве, расскажет, что будет дальше. Затем в саму годовщину, 24 февраля, пройдет саммит G7 с участием президента Украины Владимира Зеленского. Понятно, что станет главной темой обсуждения. В Киеве ждут премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Страна эта, помимо природной красоты, обладает еще, как известно, большим промышленным потенциалом, в том числе и в военной сфере. Ранее в украинской столице побывала глава МВФ Кристалина Георгиева.

Украину делают частью западного мира, разрабатывается большая программа ее интеграции при участии МВФ. Это все очень непросто, и не всем в республике это понравится. Но это потом, а сейчас главный вопрос — каким будет новый уровень конфронтации? Как далеко это все зайдет? Или же стороны сбавят градус напряженности? Пока, так кажется, никто этого делать не собирается. А дальше, как говорится, ждем развязки.

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