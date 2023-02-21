В Казани пройдет презентация кинопроекта «Нюрнберг»

В Казани 25 февраля состоится презентация международного кинопроекта «Нюрнберг». Об этом сообщает «Татмедиа».

Презентация пройдет в кинотеатре «Мир» в 13:00 и 16:00. Международный кинопроект в столице Татарстана представят российские актеры театра и кино Дмитрий Брауэр и Филипп Ершов.

В основу сценария проекта вошла книга заслуженного юриста РФ и историка Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса». Главными героями фильма являются двое молодых людей, волей случая оказавшиеся в ходе процесса в Нюрнберге. Он был военным переводчиком, а в прошлом разведчиком, а она — военнопленная, угнанная немцами в Берлин.

В главных ролях сыграют Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Игорь Петренко, а также известные иностранные актеры Вольфганг Черни, Шарлотта Харвуд, Клаус Шиндлер, Карстен Нергор, Жорж Девдариани.

В широкий прокат в России кино выйдет 2 марта.

"Ъ-Казань"