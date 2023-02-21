В Петербурге умер пассажир автобуса на Крестовском острове

В Санкт-Петербурге скончался пассажи автобуса. Его тело нашли в автобусе на Крестовском острове, пишет 78.ru.

Инцидент произошел на маршруте №10, следующем от Балтийского вокзала до станции «Крестовский остров». Водитель его пытался разбудить, однако прибывшая бригада констатировала смерть. По данным представителя АО «Третий парк», которому принадлежит маршрут, конфликтов в салоне автобуса не было. Мужчине по предварительной информации было 54 года, его тело направили морг для выяснения обстоятельств произошедшего.

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