В Ростовскую область назначены девять новых судей

Президент России Владимир Путин назначил на шестилетний срок полномочий в судебные инстанции Ростовской области девять новых судей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Судьями Ростовского областного суда назначены Арслан Джагрунов, Оксана Иноземцева, Татьяна Масягина, Светлана Пастушенко.

В Каменский районный суд назначена Анна Тупикова, в Красносулинский — Яна Лихобабина, в Первомайском районный суд — Дарья Евстефеева.

В областной арбитражный суд назначение получили Дмитрий Константинов и Кристина Панова.

Анастасия Назарова